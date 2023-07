Barça-Boss Laporta verkündet frohe Botschaft über das neue Camp Nou

Auf den neuen Palau Blaugrana, welcher unter anderem die Heimspiele der Basketball-Mannschaft sowie Konzerte austragen soll, angesprochen, versicherte der Präsident, dass dieser weniger als 200.000 Euro kosten und eine Kapazität von 16.000 Plätzen umfassen wird.

"Es wird ein anderer und optimaler Palau für eine wichtige Aktivität in Bezug auf Veranstaltungen und Konzerte sein. Ich kann Ihnen versichern, dass er Teil der 1,5-Milliarden-Euro-Finanzierung ist, die auch das Camp Nou, den kleinen Palau, den Busbahnhof und den Barça-Campus umfasst", fügte er hinzu.

Auf die Frage, ob die Frauenmannschaft ihre Champions-League-Spiele im Montjuïc-Stadion austragen wird, erklärte er: "Wir haben in Montjuïc Beschränkungen, die von der Stadtverwaltung von Barcelona festgelegt wurden. Es sind viele Veranstaltungen und Konzerte geplant, und es wird sehr schwierig sein, ihre Spiele dort unterzubringen. Aber ich denke, sie verdienen es, die Champions League weiterhin in Stadien mit einer größeren Kapazität als dem Johan-Cruyff-Stadion zu spielen. Deshalb werden wir vorschlagen, dass sie in einigen Stadien in Katalonien spielen."