Sturmjuwel im Anflug: Xavi und Deco drängen auf Januar-Wechsel von Vitor Roque

Der Zeitpunkt der Registrierung von Barça-Neuzugang Vitor Roque (18) steht aufgrund der finanziellen Probleme der Katalanen weiterhin in den Sternen. Ein Wechsel bereits im Januar ist nach derzeitigem Stand genauso möglich, wie ein Transfer im kommenden Sommer.

Seit Monaten ist der Transfer von Sturmjuwel Vitor Roque zum FC Barcelona bereits offiziell. Der Brasilianer, der aktuell mit einer Prellung am Fußgelenk ausfällt, spielt allerdings weiterhin bei Athletico Paranaense. Geht es nach Xavi Hernandez (43) und Barça-Sportdirektor Deco (46) soll der 18-Jährige jedoch so früh wie möglich nach Barcelona kommen, um das Team noch in der laufenden Saison mit mehr Torgefahr auszustatten.

Registrierung trotz Schuldenberg?

Eine Ankunft Roques in der bevorstehenden Wintertransferphase hängt davon ab, ob der FC Barcelona im Gehaltsgefüge Platz für den Brasilianer machen kann, ohne gegen die Richtlinien der LaLiga zu verstoßen. Gelingt eine Registrierung nicht, müssen die Barcelonistas noch bis zum kommenden Sommer auf den Stürmer warten, der in diesem Szenario definitiv nicht zu einem anderen europäischen Klub verliehen werden soll, sondern weiterhin bei Athletico Paranaense spielen würde.

Stichtag 15. November

Wie die in Barcelona ansässige Zeitung Sport berichtet, herrscht im Lager des amtierenden spanischen Meisters vorsichtiger Optimismus, dass eine Registrierung für Januar gelingt. Die Verantwortlichen wollen die Entscheidung nicht mehr lange hinauszögern und haben dem Umfeld des Spielers versprochen, dass bis zum 15. November Klarheit herrschen wird.