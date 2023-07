"Wie eine Seifenoper": Luis Suarez wird zum Problem

Luis Suarez will Gremio in Richtung Amerika verlassen - Foto: / Getty Images

Mit Luis Suarez will ein weiterer enger Verbündeter von Lionel Messi zu Inter Miami wechseln, sein Klub weigert sich jedoch bislang den Stürmer abzugeben. Sein Trainer bei Grêmio Porto Alegre bestätigt den Wunsch Suarez‘ und vergleicht die Situation mit einer mexikanischen Seifenoper.

"Suarez ist ein Problem. Alles, was gesagt wird, ist wahr", gab Renato Gaúcho, Trainer des uruguayischen Stürmers, gegenüber der spanischen AS zu.

Der 36-Jährige will seinen Wechsel zu Inter Miami und seinem Freund Lionel Messi erzwingen, der Verein aus Brasilien will seinen Topstürmer aber nur abgeben, wenn ein Verein die Ausstiegsklausel von 70 Millionen Euro bezahlt. Für den MLS-Klub von David Beckham wird es nicht möglich sein, diese Ablöse aufzubringen.

"Es sieht aus wie eine mexikanische Seifenoper"

Der von Trainer Grêmio stellt die Situation offen dar: "Ich weiß, was er denkt und was der Verein denkt. Im Moment hat er mit dem Vorstand und dem Präsidenten gesprochen", nun müssen alle Parteien schnellstmöglich eine Einigung erzielen. Für den Coach fühlt sich dieses Szenario wie eine "mexikanische Seifenoper" an, die jetzt zu "Ende gehen muss".