Shootingstar (20) kÃ¶nnte Sergio Busquets bei BarÃ§a beerben

Der defensive Mittelfeldspieler wäre mit gerade mal sechs Millionen Euro günstig in der Anschaffung. Diaz hat gerade eine U20-Südamerikameisterschaft hinter sich gebracht, bei der er das uruguayische Team als Kapitän anführte und in acht Spielen überragende fünf Tore erzielte und zwei weitere vorbereitete.

Signalisiert Sergio Busquets die Bereitschaft, bei der Verlängerung seines auslaufenden Vertrags auf etwa die Hälfte seines bisherigen Gehalts zu verzichten? Darüber will sich das Urgestein des FC Barcelona in der ersten Länderspielpause dieses Jahres Ende März ausgiebig Gedanken machen.

Ein Angebot hat Barça noch nicht formuliert, was zum Nachteil werden könnte. Interessenten aus Brasilien wie Flamengo und Palmeiras sollen in ihren Bemühungen schon wesentlich weiter sein. Diaz muss sich nun die Frage stellen, ob er weiterhin in Südamerika spielen oder einen Wechsel nach Europa in Angriff nehmen möchte. Hier strecken neben Barça die Ligakonkurrenten FC Villarreal und FC Girona ihre Fühler aus.

