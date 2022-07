Übermäßiger Alkoholkonsum Suff-Vorfall auf Ibiza! Barça-Star verhaftet

In Ibiza wurden in diesem Sommer so einige Superstars abgelichtet. Etwa Robert Lewandowski, der auf der Baleareninsel seinen Urlaub verbrachte, oder zahlreiche Spieler des FC Barcelona. Einer davon sorgt nun für Schlagzeilen.

Barça Universal berichtet mit Verweis auf den Podcast Dongcast auf eine Story, die offensichtlich an der breiten Öffentlichkeit vorbeigegangen ist. Den Angaben zufolge wurde ein Stürmer der Blaugrana Ende Juni auf Ibiza wegen übermäßigen Alkoholkonsums verhaftet. Um wen es sich genau handelt, bleibt offen.