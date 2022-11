Barça-Abschied? Supertalent Pablo Torre spricht Klartext

"Das erste Jahr ist immer schwierig", erklärt Torre gegenüber der Fachzeitung Sport. "Ich muss weiter an mir arbeiten, mich verbessern und von den Besten lernen", kündigt er an.

"Ich möchte in Barcelona sein, mich weiter verbessern. Am Ende sind fünf oder zehn Minuten im Camp Nou so wertvoll wie 90 Minuten woanders", so der spanische U21-Nationalspieler. "Und mein Traum war es immer, im Camp Nou zu spielen."