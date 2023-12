Ter Stegen fällt nach OP lange aus – so plant Barça auf der Torhüter-Position

Nach einem erfolgreichen Eingriff am Rücken wird Barças Stammtorwart Marc-Andre ter Stegen (31) erstmal ausfallen. Auf dem Transfermarkt werden die Katalanen dennoch nicht zuschlagen.

Der 13. Februar 2024 ist beim FC Barcelona dick im Kalender markiert. An diesem Tag könnte für den amtierenden spanischen Meister möglicherweise bereits das Achtelfinalhinspiel in der Champions League anstehen. Bis dahin will der Verein Marc-Andre ter Stegen auf jeden Fall wieder fit bekommen.

Peña liefert als Vertreter ab

Der DFB-Keeper wird nach seiner Operation am Rücken rund zwei Monate nicht zur Verfügung. Auf dem Transfermarkt werden die Katalanen laut der spanischen Zeitung Sport dennoch nicht aktiv werden.

Intern hat man großes Vertrauen in Ersatzmann Iñaki Peña (24), der im Topspiel gegen Atletico Madrid (1:0) eine bärenstarke Leistung ablieferte. Abgesehen davon sind in den Taschen des Vereins aktuell ohnehin nicht sonderlich viele Geldscheine zu finden.

Inaki Pena genießt das Vertrauen der Bosse des FC Barcelona - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Barça für weitere Szenarien gerüstet

Sollte Peña aufgrund einer Verletzung oder Sperre ebenfalls ausfallen, würde hingegen die Stunde von Marc Vidal (23) schlagen. Der 23-Jährige spielt aktuell leihweise vom FC Andorra in der Mittelmeermetropole und hütet das Tor der zweiten Mannschaft in der dritten Liga. Sofern die Reserve der Katalanen in die zweite Liga aufsteigt, würde man Vidal dem Vernehmen nach gerne fest verpflichten.

Als dritter Keeper stand zuletzt stets Ander Astralaga (19) bei den Spielen der Profis im Kader, der im Vergleich zu Vidal allerdings noch deutlich unerfahrener ist. Astralaga wird voraussichtlich zunächst weiterhin bei der ersten Mannschaft im Aufgebot stehen, damit Vidal weiterhin bei Barça Atletic zwischen den Pfosten stehen kann. Sollte Peña jedoch ausfallen, so würde besagter Marc Vidal bei den Profis ins Tor rücken.

