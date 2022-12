Ter Stegen: Messi der GOAT? "Für mich gab es nie eine Debatte"

Ter Stegen will in der Nationalmannschaft mehr Einsatzzeit

Während Messi seit über einem Jahrzehnt der Hauptprotagonist der argentinischen Nationalmannschaft ist, muss sich Ter Stegen in der DFB Auswahl seit Jahren mit der Rolle als Nummer 2 hinter Manuel Neuer begnügen. Eine Rolle, die dem ehrgeizigen Torhüter nicht gefällt.

"Nein, daran kann man sich nie gewöhnen, wenn man persönliche Ziele hat", erklärt er auf die Frage ob es sich an die Rolle des Ersatzzeitalters gewöhnt habe. "Natürlich würde ich gerne mehr spielen, aber man muss auch sagen, dass Manu (Neuer) über die Jahre einen tollen Job für die deutsche Mannschaft gemacht hat."

Angesichts der schweren Verletzung von Manuel Neuer winkt dem Barça-Schlussmann in den kommenden Monaten mehr Spielpraxis in der Nationalmannschaft. Ter Stegen will sich aber aktuell nicht mit der Nationalelf beschäftigen. Dafür sei nicht die richtige Zeit, so ter Stegen. Er wolle sich auf Barça konzentrieren und durch Leistung überzeugen.