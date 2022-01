"Er ist ein Top-Torwart" : Marc-Andre ter Stegen nach Glanztat von Barça-Kollegen gefeiert

"Es war wichtig, das Jahr mit einem Sieg zu beginnen – erst recht mit Blick auf die anderen Ergebnisse." So leitete Barças Eric Garcia seine Analyse nach der Begegnung ein und kam dann auf seinen Schlussmann zu sprechen, der in der Nachspielzeit mit einem wahnsinnigen Reflex die drei Punkte festmachte: "Die Mannschaft hat gut gespielt und am Ende hat Marc uns gerettet. Er ist ein Top-Torwart."

In das gleiche Horn blies auch Luuk de Jong: "Kompliment an das Team, wir haben hart gearbeitet und gekämpft. Marc hatte am Ende eine unglaubliche Parade, das war so wichtig."