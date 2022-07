FC Barcelona Ter-Stegen-Vertreter Neto weckt Interesse in Italien

Barça würde dem Ex-Valencia-Torhüter keine Steine in den Weg legen. Sportdirektor Mateu Alemany will ihn von der Gehaltsliste streichen. Allerdings hat Neapel in Kepa Arrizabalaga (FC Chelsea) einen weiteren Kandidaten ins Auge gefasst. Wer das Rennen macht, ist offen. Die Entscheidung wird in den nächsten Tage erwartet.