FC Barcelona : Thomas Müller fällt vernichtendes Barça-Urteil: "… da können sie nicht mitgehen"

Viel Gegenwehr ging vom FC Barcelona am Mittwochabend nicht aus. So war es nicht mehr als die logische Konsequenz, dass die Azulgrana dem FC Bayern mit 0:3 unterlagen und damit zum ersten Mal seit über 20 Jahren nicht in der Champions League überwintern.

"Vom Technischen und Taktischen sind das alles super Spieler", analysierte Thomas Müller im Hinblick auf das, was Barça zumindest auf dem Papier aufbieten kann. Das reicht in diesen Tagen allerdings nicht. Die Darbietung in München machte einmal mehr deutlich, dass die internationale Konkurrenz in nahezu Schallgeschwindigkeit an Barça vorbeigerauscht ist.