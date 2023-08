Thomas Müller stichelt gegen Cristiano Ronaldo: "Für mich ist Messi der Beste"

Der Fußball des 21. Jahrhunderts ist vorwiegend von Cristiano Ronaldo (38) und Lionel Messi (36) dominiert worden. Das Duo lieferte sich in der Vergangenheit ein erbittertes Duell um die Vorherrschaft in Europa. Ein klarer Sieger lässt sich dennoch nicht benennen. Thomas Müller (33) hat aber einen Favoriten.

Ronaldos Leistungen wolle er wiederum keineswegs kleinreden. "Cristiano Ronaldo ist auch ein starker Kandidat in zwei Kategorien, nämlich Statistiken und Titel, aber Messi ist einfach subtiler und eleganter", bleibt Müller bei seiner Wahl.

"Wer ist der Größte aller Zeiten? Für mich ist Messi der Beste, weil er die Leute dazu bringt, zu sagen: 'Ich gehe wegen seiner Eleganz ins Stadion' und weil er gleichzeitig so effektiv ist, wenn es darum geht, Tore zu schießen und Rekorde und Titel zu gewinnen", sagte der Offensivspieler des FC Bayern im DAZN-Interview.

In der anhaltenden GOAT-Debatte zwischen Ronaldo und Messi schlägt sich Müller auf die Seite des amtierenden Weltmeisters.

Messi spielt mittlerweile bei Inter Miami - Foto: YES Market Media / Shutterstock.com

Thomas Müller mit positiver Bilanz gegen Lionel Messi

Müllers Präferenz in der GOAT-Diskussion könnte ihren Ursprung derweil in den direkten Duellen mit Messi haben. Der Angreifer gewann immerhin sieben seiner zehn Partien gegen die Vereinslegende des FC Barcelona. Unvergessen bleibt für Müller gewiss, wie er mit Deutschland 2014 im WM-Endspiel gegen Argentinien und Messi triumphierte und sich so zum Weltmeister krönte.

An die Spiele gegen Ronaldo denkt Müller hingegen wohl mit weniger Freude zurück. Im direkten Vergleich konnten die beiden Stars jeweils fünf Siege für sich verbuchen. Lediglich im DFB-Dress bewahrte Müller gegen CR7 (drei Siege in drei Duellen) seine weiße Weste.

Verwendete Quellen

DAZN