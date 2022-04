Primera Division : Barça-Gerüchte um Andreas Christensen: Thomas Tuchel hat keine Bedenken

Der FC Chelsea trifft am Mittwoch (21 Uhr) im Viertelfinalhinspiel der Champions League auf Real Madrid. Thomas Tuchel setzt in der Innenverteidigung wahrscheinlich auf Andreas Christensen, der seit Wochen mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht wird.

Er habe deshalb keine Bedenken, was Christensens Fokussierung auf die kommenden Spiele anbelangt, sagte Tuchel während der obligatorischen Pressekonferenz. "Vielleicht ist es für ihn ein bisschen schwieriger als sonst, in einem Moment, in dem alles klar ist oder man sich voll und ganz dem Verein verpflichtet fühlt, für den man spielt, also uns und Chelsea."

Mehr zum Thema