Gescheitert? Französischer Nationalspieler blickt auf seine Zeit bei Barça zurück

In einem Gespräch mit dem französischen Sender Telefoot blickte der inzwischen 23-jährige Jean-Clair Todibo auf sein Intermezzo beim FC Barcelona zurück. "Da ich in Barcelona nicht gespielt habe, sagten die Leute, dass ich versagt habe. Das hat mich nie berührt, weil ich früh in die Profiwelt eingestiegen bin und mit der Zeit lernen musste", erklärt der Innenverteidiger.

Jean-Clair Todibo: Früher Wechsel zum FC Barcelona

Er habe aus seinem Scheitern gelernt und fügt sogar hinzu: "Es ist mir lieber, dass meine Geschichte so ist, als dass sie ganz rosig ist." Der Abwehrspieler war, nachdem er bereits als 18-Jähriger in der Innenverteidigung von Ligue-1-Klub FC Toulouse gesetzt war, in der Wintertransferphase der Saison 2018/19 zum glorreichen FC Barcelona gewechselt.

Leihe an Schalke 04

Bei den Katalanen konnte der talentierte Franzose jedoch in seinem ersten Jahr auch aufgrund von Verletzungen kaum Spielminuten sammeln. Daraufhin witterte der FC Schalke 04 mit dem damaligen Sportdirektor Michael Reschke (66), der große Stücke auf den Innenverteidiger hält, seine Chance und lieh Todibo für die Rückrunde 2019/20 aus.