Wird Lewandowski nachträglich ausgezeichnet? : Toni Kroos erklärt: Warum Benzema den Ballon d'Or verdient gehabt hätte

Lionel Messi (34) wurde am Montag zum Ballon d'Or-Sieger 2021 gekürt. In Fußball-Deutschland war die Empörung über das Ergebnis groß. In den Augen der meisten Bundesliga-Fans hätte Robert Lewandowski auf der Eins stehen müssen. Toni Kroos übt ebenfalls Kritik, hätte aber keinen der beiden genannten Stars zum Weltfußballer gekürt.

"Das, was da nicht stimmt, ist vor allem der erste Platz. Für mich an der Drei ist Jorginho absolut in Ordnung, Lewandowski auf Zwei. Sicherlich hätte er auch bei mir auf die Eins geschielt, ich hätte da wirklich kaum Unterschiede zu Benzema gesehen, beide absolute Weltklasse-Stürmer", sagte der deutsche Nationalspieler in seinem Podcast Einfach mal Luppen.

Kroos hätte einem Mannschaftskollegen von Real Madrid den goldenen Ball verliehen. Karim Benzema wäre seine " Eins gewesen", so der ehemalige Bayern-Star, "wenn man wirklich den besten Einzelspieler des letzten Jahres gesucht hat, weil ich eben aus nächster Nähe mit ansehen kann, was für ein überragender Fußballer er ist."