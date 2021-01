FC Barcelona : Torwart-Gala gegen La Real: Das sagt Elfer-Held Marc-Andre ter Stegen

Der FC Barcelona zog am Mittwochabend ins Endspiel um die Supercopa ein. Marc-Andre ter Stegen war mit mehreren Klasseparaden der Garant für den Sieg nach 120 Minuten.

Auf wen er und seine Mitstreiter im Finale treffen, sei ihm egal, erklärte der ehemalige Gladbacher. Wichtig sei nur, dass der Fokus richtig gesetzt sei und man stark spiele. Womöglich kommt es im Endspiel um die Supercopa zum Clasico gegen Real Madrid. Die Blancos spielen am Donnerstagabend (21 Uhr) das zweite Halbfinale gegen Athletic Bilbao.

Marc-Andre ter Stegen steigt in die Barça-Elite auf

Ter Stegen sei sich derweil "sicher" gewesen, dass Barça das Elfmeterschießen gewinnen werde. Beim Einschwören vor dem Duell vom Elfmeterpunkt sagte er seinen Kollegen, dass sie konzentriert sein müssen "und wenn wir einen verschießen, dann ist es kein Problem. Ich habe in den Gesichtern gesehen, dass wir sehr fokussiert sind. Dann musste ich auch ein oder zwei Elfmeter halten."

In seiner persönlichen Vorplanung spielte mögliches Elfmeterschießen so gut wie keine Rolle. Studiert habe er mit seinem Trainerteam die gegnerischen Schützen deshalb nicht wirklich, kannte ihre Vorlieben aber schon aus den Meisterschaftsspielen: "Aber am Ende kommt es immer anders. Ich bin jetzt einfach super zufrieden."