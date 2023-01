Tottenham bietet für Ferran Torres – so reagiert Barça

Wie die Online-Plattform fichajes.net vermeldet, hat Tottenham Hotspur 35 Millionen Euro für Torres geboten. Barça verlangt mindestens 50 Millionen Euro und lehnte aus diesem Grund vorerst ab. Ob sich beide Parteien einig werden, bleibt abzuwarten.

Für Torres würde der Wechsel nach Tottenham eine Rückkehr in die Premier League bedeuten. Im August 2020 heuerte der Spanier bei Manchester City an, wo er in 43 Pflichtspielen 16 Treffer erzielte und vier weitere Buden auflegte. Vor fast genau einem Jahr zog es ihn dann für eine Ablösesumme in Höhe von 55 Millionen Euro nach Barcelona.

Neuzugänge schießen Ferran Torres ins Abseits

Nach seiner Ankunft beim spanischen Rekordpokalsieger genoss Torres zunächst das Vertrauen von Coach Xavi Hernandez (42). In der Rückrunde der Saison 2021/22 stand der Linksaußen alleine in der Liga 18-mal auf dem Platz. Mit dem Ende der Saison sank dann auch Torres' Popularität.

Barça schlug im Sommer kräftig auf dem Transfermarkt zu, sicherte sich Stars wie Robert Lewandowski (34) und Raphinha (26), zudem schürte auch die Rückkehr des langzeitverletzten Ansu Fati den Konkurrenzkampf, dem Torres nicht gewachsen war. In dieser Spielzeit stehen bei ihm gerade einmal 779 Einsatzminuten zu Buche. Insbesondere zu Saisonbeginn kam er kaum über Kurzeinsätze hinaus.