Transfer-Hammer! Barça plant Coup mit frustriertem Joshua Kimmich

Neben der Rückkehr von Lionel Messi plant der FC Barcelona offenbar einen weiteren Transferhammer. Joshua Kimmich soll eine realistische Option für die Blaugrana sein, was an seinem beim FC Bayern angeblich gestiegenen Frustrationslevel liegt.

Joshua Kimmich soll darüber nachdenken, den FC Bayern zu verlassen. Die Mundo Deportivo berichtet von einem solchen Gedankengang des 28-Jährigen, der der Meldung zufolge ein neues Abenteuer außerhalb der Bundesliga ernsthaft in Erwägung zieht.

Kimmich sei frustriert über seine Situation bei den Bayern, die Stimmung in der Umkleidekabine sei gespalten. Zudem könne der deutsche Nationalspieler die Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann noch immer nicht nachvollziehen, weshalb Abschiedsgedanken aufkommen.

In der Ciutat Esportiva ist man sich bewusst, dass umgehend gehandelt werden muss, um Kimmich so schnell wie möglich zu überzeugen und in dieser Sache voranzukommen. Übungsleiter Xavi Hernandez ist sehr angetan, könnte sich Kimmich als seinen neuen Dreh- und Angelpunkt vorstellen. Dazu herrscht bekanntermaßen Nachholbedarf auf der rechten defensiven Außenbahn.