Transfer nicht bezahlt: Barça droht, bei der FIFA verklagt zu werden

Die Personalie Roman Vega (19) könnte dem FC Barcelona noch Probleme bereiten. Gemäß TyC Sports haben die Argentinos Juniors Beschwerde bei Barça eingereicht, weil die Gebühr für den Leihtransfer noch nicht eingegangen ist.

Roman Vega kam bei Barça Atletic zum Einsatz

Vega war in der zurückliegenden Saison an das zweite Barça-Team ausgeliehen und absolvierte insgesamt 17 Meisterschaftsspiele. Darüber hinaus nahm der Linksverteidiger mit der argentinischen Auswahl an der U20-Weltmeisterschaft teil.

In der Mitteilung, welche die Argentinos Juniors an Barça überstellt haben, ist die Forderung in Höhe von etwa 45.000 Euro plus Zinsen deutlich gemacht worden. Vor einem Jahr wurde diese Summe zwischen den beiden Klubs als Leihgebühr vereinbart.

Argentinos Juniors könnte Barça bei der FIFA verklagen

Für den Fall, dass Barça den geforderten Betrag weiterhin nicht begleicht, behalten sich die Argentinos Juniors vor, Klage bei der FIFA einzureichen. Vega ist nun erst mal wieder bei seinem Ausbildungsklub gefragt, der in drei Wettbewerben unterwegs ist.

