Transfer-Schnäppchen in Brasilien: Barça hat den Rundumblick

Weil das Budget in diesem Sommer arg begrenzt sein wird, hält der FC Barcelona auf dem Transfermarkt auch Ausschau nach kostengünstigen Alternativen. Eine solche gibt es in Brasilien.

In nahezu allen Mannschaftsteilen ist der FC Barcelona auf der Suche nach sinnvollen Verstärkungen. Nach Behauptungen der Sport ist Raphael Veiga mittlerweile eine Option, welche die Sporttageszeitung als "günstige Alternative" umschreibt.

Veiga hat sich in Brasilien mittlerweile zu einem der besten Mittelfeldspieler aufgeschwungen, Palmeiras spielt auch dank ihm eine starke Saison. Im März folgte die Belohnung, als der 27-Jährige im Testspiel gegen Marokko sein Debüt für die brasilianische Nationalmannschaft geben durfte.

Seit 2017 spielt Veiga für Palmeiras, hatte aber seinen Höhepunkt um 2020 und ist seitdem in bestechender Form. Der Mittelfeldspieler hat in den letzten drei Spielzeiten jeweils 18 oder mehr Tore erzielt und kommt in der laufenden Runde bereits auf zehn Treffer und sechs Assists.

Veigas Vertrag läuft noch bis Dezember 2026, aber dem Bericht zufolge wäre er für nur 15 Millionen Euro zu haben, wobei sein Gehalt auch in das neue Gehaltsgefüge des FC Barcelona passen würde. Etwas Konkretes zeichnet sich bisher allerdings nicht ab.

Verwendete Quellen

Sport