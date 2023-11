Barça könnte sich durch Joao Felix an Atletico für Griezmann-Deal rächen

Antoine Griezmann (32) wechselte im Sommer 2019 für satte 120 Millionen Euro von Atletico Madrid zum FC Barcelona. Bei den Katalanen kam der Franzose jedoch nie so richtig an und schlug nur zwei Jahre später zunächst leihweise wieder seine Zelte in Madrid auf. Zu Beginn der Saison 2022/23 wurde der Leihvertrag mit den Colchoneros um eine weitere Saison ausgedehnt, wobei eine Kaufklausel in Höhe von 40 Millionen Euro in den Deal aufgenommen wurde.

Atletico lässt Griezmann auf der Bank

Diese hätte jedoch nur dann gegriffen, wenn Griezmann eine bestimmte Anzahl von Spielen mindestens 45 Minuten auf dem Platz gestanden hätte. Die Verantwortlichen von Atletico Madrid ließen Griezmann daraufhin in den ersten Wochen nur einwechseln und zwangen dadurch den FC Barcelona, die den Franzosen unbedingt loswerden wollten, sich mit gerade einmal 20 Millionen Euro zu begnügen.

Gerade einmal etwas mehr als ein Jahr später könnte sich der FC Barcelona nun an den Colchoneros rächen. Diesmal ist es Joao Felix (23) der von Atletico Madrid leihweise an die Mittelmeerküste gewechselt ist und 2019 ausgerechnet als Ersatz für den nach Barça abgewanderten Griezmann für die Rekordsumme von knapp 127 Millionen Euro verpflichtet wurde.