FC Barcelona : Transferausgaben: Barça und ManCity durchbrechen Schallmauer

Auch wenn sich das Transferverhalten der Großklubs in den Corona-Wechselfenstern signifikant änderte, wurden in den vergangenen fünf Jahren unglaubliche Summen aufgewendet. Der FC Barcelona und Manchester City sind mit Investitionen von über einer Milliarde Euro Führende im Ausgaben-Ranking.

Das CIES FOOTBALL OBSERVATORY errechnete in seiner neuesten Veröffentlichung die Transferausgaben aller Klubs der europäischen Topligen in den letzten fünf Jahren – zehn Transferfenster beinhalten das Volumen, anhand dessen die investitionsfreudigsten Vereine ermittelt wurden.

An der Spitze steht der FC Barcelona, der in den vorhergehenden fünf Jahren die unglaubliche Summe von 1,17 Milliarden Euro in neues Personal investierte.

Unter anderem kamen die drei Stars Philippe Coutinho (145 Millionen Euro, FC Liverpool), Ousmane Dembele (130 Mio., Borussia Dortmund) und Antoine Griezmann (120 Mio., Atletico Madrid) neu ins Camp Nou. Neymars Wechsel zu PSG brachte indes auch 222 Mio. ein.

Nicht viel weniger als die Katalanen gab Manchester City aus, das während des besagten Zeitraums auf eine Summe von 1,01 Milliarden Euro kommt. Juventus Turin schrammt mit 999 Millionen Euro knapp an der Milliarden-Grenze vorbei.