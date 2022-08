Primera Division Treffen mit Berater: Juan Foyth auf dem Barça-Radar

Der FC Barcelona könnte einen möglichen Transfer von Juan Foyth (24) zum ernsthaften Thema machen. Verschiedene Gazetten in Spanien, darunter die Mundo Deportivo, veröffentlichten am Dienstag Fotos und Videos, die Foyths Berater Claudio Curti an der Ciutat Esportiva Joan Gamper zeigen.

Foyth ist im Sommer vorigen Jahres nach einer Leihsaison vom FC Villarreal langfristig bis 2026 unter Vertrag genommen worden. Tottenham Hotspur erhielt im Gegenzug eine Ablöse von 15 Millionen Euro. Eine Summe in dieser Größenordnung würde in diesem Sommer definitiv nicht ausreichen.

In seinem noch vier Jahre gültigen Kontrakt, so ist es in Spanien Usus, hat Foyth eine Ausstiegsklausel eingebaut. Auf diesen Passus, der bei 42 Millionen Euro liegen soll, verweist Villarreal angeblich. Unter diesen Umständen kann sich Barça Foyth also abschminken.