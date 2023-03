Trotz frühem Europapokal-Aus: Robert Lewandowski legt Barça-Schwur ab

Robert Lewandowski sieht sich noch viele Jahre in Barcelona - Foto: / Getty Images

In der schnelllebigen Fußballwelt ist nichts ausgeschlossen, vor allem Veränderungen auf Klubebene. Robert Lewandowski sieht das anders, dem FC Barcelona will er noch lange treu bleiben.

Robert Lewandowski hat nicht im Sinn, den FC Barcelona zeitnah wieder zu verlassen. Dafür gibt es an und für sich auch keinen logischen Grund, immerhin hatte er sich den Blaugrana erst im vorigen Sommer angeschlossen. Und das nach äußerst zähen Verhandlungen.

Er denke aktuell nicht darüber nach, wie viele Jahre er noch für Barça spielen werde, erklärt Lewandowski dem Barça Magazine. Der Pole sei sich stattdessen sicher, dass er noch einige Jahr auf hohem Niveau spielen kann: "Ich bin sicher, dass es nicht nur ein oder zwei sein werden. Es werden mehr sein. Ich hoffe, ich kann noch viele Jahre hier bleiben."

Den erhofften sportlichen Mehrwert hat Lewandowski schon mal mitgebracht – 25 Tore und sechs Vorlagen in seinen ersten 31 Pflichtspielen sind brutale Werte, die er aufbietet. Das Gruppen-Aus in der Champions League sowie das spätere Ausscheiden in der Europa League gegen Manchester United konnte aber auch Lewandowski nicht verhindern.