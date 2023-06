Trotz Kaufoption: Barça-Transfer von Yannick Carrasco rückt in weite Ferne

Wie die AS berichtet, hat Atletico dem 29-Jährigen ein Angebot zur Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags vorgelegt. Zwei weitere Jahre sowie eine leichte Anhebung seines aktuellen Gehalts seien der Offerte inbegriffen.

Der Passus lauft an diesem Freitag aus. Dass die Blaugrana so schnell eine finanzielle Regelung finden, ist praktisch unmöglich. Barça hat nach der Verpflichtung von Ilkay Gündogan (32, kommt ablösefrei von Manchester City) keinen finanziellen Spielraum für weitere Neuzugänge. Zunächst müssten Spieler verkauft werden.

Carrasco blickt auf eine gute Saison zurück, in der er in 44 Spielen in allen Wettbewerben zehn Tore und fünf Assists beisteuerte. Im Januar wurde Barça erstmalig beim Belgier und seiner Entourage vorstellig.

