FC Barcelona : Trotz Pokal-Aus: Ferran Torres nach erstem Barça-Tor zuversichtlich

Raus in der Champions League, raus im Pokal, Halbfinale in der Supercopa und nur Platz 6 in LaLiga: Der FC Barcelona spielt eine absolut katastrophale Saison. Ein persönliches Erfolgserlebnis hatte wenigstens Ferran Torres, der bei der 2:3-Niederlage gegen Athletic Bilbao sein erstes Tor für Barça erzielte.

Torres war Anfang des Jahres für 55 Millionen Euro von Manchester City nach Barcelona gewechselt und kommt nach seinem Mittelfußbruch immer besser in Form. Barça braucht den 21-Jährigen in Topform, um in dieser Saison zu retten was es noch zu retten gibt.

Der 22-malige spanische Nationalspieler verwies außerdem darauf, dass es bei Barça viele Spieler gebe, die momentan Verletzungen auskurieren oder lange verletzt waren. Dem Lazarett wieder angehörig ist Ansu Fati, der wegen einer muskulären Verletzung im Oberschenkel bis zu zwei Monate ausfallen wird. "Ich glaube, er ist wieder rückfällig geworden", war Torres in Sorge um seinen Teamkollegen.