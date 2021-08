FC Barcelona : Trotz Schocknachricht: Eric Garcia wollte unbedingt spielen

Am Samstag reichte es für den FC Barcelona nur zu einem 1:1-Remis im Auswärtsspiel bei Athletic Bilbao. Das Spiel wurde von einem Trauerfall überschattet, der sich in der Familie von Eric Garcia ereignete. Der Innenverteidiger wollte dennoch für sein Team auflaufen.

Während der Partie zeigte er eine durchwachsene Leistung, leistete sich viele Fehler . Eine Notbremse in der 93. Minute brachte ihm die rote Karte ein, die ihn in den nächsten Ligaspielen zum Zusehen zwingen wird.

Eric Garcia will Barça-Urgestein Gerard Pique nacheifern

Großvater Joan Martret, der im Alter von 88 Jahren aus dem Leben schied, war tief in der katalanischen Stadt Martorell verwurzelt. Er spielte bei mehreren lokalen Fußballvereinen und übernahm für einige Zeit den Posten des Präsidenten im örtlichen Barça-Fanklub.

Die Rückkehr seines Enkels zu seinem Lieblingsverein wird den Opa daher besonders gefreut haben. Eric Garcia wurde in der Jugend des FC Barcelona ausgebildet und wechselte 2017 zu Manchester City. In diesem Sommer heuerte er dann erneut bei den Blaugranas an.