Primera Division Trotz Schuldenberg: Barça wertvollster Fußballklub der Welt

Der FC Barcelona hat so horrende Verbindlichkeiten wie kaum ein anderer Topklub in Europa. Auf über 1,3 Milliarden Euro soll der Schuldenberg zwischenzeitlich angewachsen sein. Dennoch führen die Katalanen das Forbes-Ranking als wertvollster Klub der Welt an.