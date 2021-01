FC Barcelona : Trotz Wechselempfehlung: Riqui Puig verlängert – und bleibt bei Barça?

Nachdem Ronald Koeman seinen Wechselratschlag an Riqui Puig erst kürzlich erneuerte, zeigt sich der Nachwuchsmann inzwischen grundsätzlich offen für eine Ausleihe.

Nach Informationen der MUNDO DEPORTIVO macht der Mittelfeldspieler von einer Vertragsklausel Gebrauch, die seine Zusammenarbeit mit den Blaugrana vorzeitig bis 2023 verlängert. Puig verfolge weiterhin das Ziel, sich in Barcelona durchzusetzen, sei inzwischen aber grundsätzlich offen für ein Leihgeschäft.

In den letzten Wochen waren zigfach Gerüchte unterwegs, die verschiedene Klubs beinhalteten, welche Interesse an einer Ausleihe von Riqui Puig signalisieren sollen.

Im Sommer vorigen Jahres war es Ronald Koeman höchstselbst, der Puig zu einer Veränderung geraten hatte. Fünf Pflichtspiele mit lediglich 75 Einsatzminuten später reift in dem 21-Jährigen offenbar die Einsicht, dass er für seinen Karriereverlauf die beste Option wäre, einen vorübergehenden Ortswechsel vorzunehmen.

Wie eingangs erwähnt mangelt es nicht an interessierten Klubs. In England wurden unlängst dem FC Arsenal konkrete Bestrebungen einer Ausleihe nachgesagt. Am Ende ist es aber immer noch Puig, der seine Zustimmung erteilen muss.