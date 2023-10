U17-WM: Barça muss auf Marc Guiu verzichten - jedoch nicht auf Lamine Yamal

Nach seinem Traumdebüt für die Profis des FC Barcelona steht für Marc Guiu (17) jetzt erstmal die U17-Weltmeisterschaft in Indonesien an. Auch der im Sommer von Freiburg nach Barcelona gewechselte Noah Darvich (17) wird für Deutschland beim Turnier auflaufen.

"Ich erlebe einen spektakulären Moment, arbeite so hart wie möglich und nutze die Chancen, die sich mir bieten. Jetzt freue ich mich darauf, zur U-17-Weltmeisterschaft zu fahren, um der Nationalmannschaft zu helfen, und wenn ich zurückkomme, hoffe ich, der Mannschaft wieder helfen zu können", sagte Marc Guiu nach seinem Treffer zum 2:1-Sieg am Sonntag in der 92. Minute für die zweite Mannschaft des FC Barcelona.

Der 17-Jährige wurde, nachdem er am Tag zuvor bei den Profis gegen Real Madrid erneut im Kader war, allerdings nicht eingesetzt wurde, für Barça Atletic in der 80. Minute gegen die zweite Mannschaft von Osasuna eingewechselt.

Guiu weiß, wo das Tor steht

"Ich bin sehr glücklich, dass ich mit der Jugendmannschaft dieses Spiel gewinnen konnte. Xavi sagt mir, dass ich in jeder Mannschaft, für die ich spiele, meine Chancen nutzen soll", fügte der 17-Jährige hinzu. In der A-Jugend-Mannschaft des FC Barcelona hat der Stürmer bereits sechs Tore erzielt (fünf in der Liga und eines in der UEFA Youth League), während er in zwölf Spielen für die spanische U17-Mannschaft achtmal den Ball im Netz unterbrachte.

Tor bei Profi-Debüt

Bei Barças Profis schrieb Guiu Geschichte, als er 34 Sekunden nach seiner Einwechslung bei seinem Debüt gegen Athletic Bilbao ein Tor erzielte. In den kommenden Wochen werden allerdings sämtliche Mannschaften des FC Barcelona auf das Sturm-Juwel verzichten müssen. Der Spanier bestreitet mit der U17-Auswahl seines Landes die Weltmeisterschaft in Indonesien.

Zahlreiche Abstellungen für die U17-WM bei Barça

Zum spanischen Aufgebot gehören außerdem ganze sieben weitere Nachwuchsspieler des FC Barcelona: Rechtsverteidiger Hector Fort (17), die Innenverteidiger Pau Cubarsi (16), Andres Cuenca (16) und Quim Junyent (16), die Mittelfeldspieler Marc Bernal (16) und Pau Prim (17), sowie Flügelspieler Juan Hernandez (16).

Auch der deutsche Offensivspieler Noah Darvich, der im Sommer vom SC Freiburg gekommen war, wird den Jugendteams der Blaugrana fehlen und für DFB bei der WM an den Start gehen.

Lamine Yamal bleibt in Barcelona

Ebenfalls zum spanischen U17-Aufgebot gehörte bislang stets Lamine Yamal (16). Der Flügelspieler hat sich allerdings nicht nur bereits im Kader der Profis des FC Barcelona etabliert, sondern auch gleich mehrere Junioren-Auswahlen Spaniens übersprungen und wurde bereits trotz seinen erst 16 Jahren für die spanische A-Nationalmannschaft berufen. Man will Yamal daher nicht mit zusätzlichen Turnieren belasten.

