"Ein Traum": Abwehr-Juwel hofft auf Barça-Wechsel

Der FC Barcelona sucht für die neue Saison mindestens einen neuen Rechtsverteidiger. Ein junges Exemplar bietet sich in einem Interview an.

Arnau Martinez träumt davon, irgendwann einmal für die Profis des FC Barcelona zu spielen. "Ich bin bei Barça, seit ich klein war. Es ist ein Traum, dort zu spielen", sagt der 19-Jährige bei Que T'hi Jugues vom spanischen Radiosender Cadena SER.

Der Rechtsverteidiger, der auch in der Zentrale eingesetzt werden kann, spielte vor sechs Jahren noch in der Barça-Jugend, entschied sich dann aber schweren Herzens für einen Wechsel: "Es war schwierig, aber vielleicht ist es das Beste, was mir passiert ist, dass ich Barça verlassen habe."

Beim FC Girona hat sich Martinez in den vergangenen Wochen auf der rechten Seite etabliert, kommt auf fünf LaLiga-Spiele mit zwei Toren. Zudem gab er in der zurückliegenden Länderspielphase sein Debüt für die spanische U21-Nationalmannschaft, stand dort sogar zweimal in der Startelf.