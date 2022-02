FC Barcelona : Über 10 Millionen: Ez Abde lehnte Barça-Trennung ab

Dem jungen Flügelstürmer Ez Abde hatten sich im Januar offenbar lukrative Möglichkeiten geboten, den FC Barcelona zu verlassen. Interesse an einer Luftveränderung gab es allerdings von Seiten des Spielers nicht.

Der beim FC Barcelona unter Vertrag stehende Ez Abde steht scheinbar bei anderen Klubs im Fokus. Nach einem Bericht des Portals ESPN sind Wechselanfragen für den jungen Flügelstürmer eingegangen, die sich auf über zehn Millionen Euro belaufen haben. Ein interessierter Verein wird nicht genannt.

Eine Trennung kam jedoch weder für Ez Abde noch für Barça infrage. Das 20 Jahre alte Eigengewächs gab in dieser Saison sein Profidebüt, steht in der qualitativ hochwertig belegten Offensive aber hinten an. Die im Januar getätigten Transfers verstärken den Eindruck.