FC Barcelona : "Überbewertet!" - Barça-Coach Xavi will Dybala wohl nicht haben

Seitdem bekannt ist, dass Paulo Dybala Juventus Turin nach der Saison ablösefrei verlassen wird, bringen sich viele Topklubs in Stellung. Der FC Barcelona spielt aber anscheinend nicht mit dem Gedanken an eine Verpflichtung des Angreifers.

Der Coach der Katalanen ist kein Fan von Dybala. Wie sowohl die El Nacional als auch die Gazetta dello Sport berichten, ist der Argentinier nach Xavis Meinung "überbewertet und nicht funktional" für die Spielphilosophie, die der 42-Jährige in Barcelona integrieren will. Neben Barça sollen mitunter noch Atletico Madrid, PSG und Inter Mailand an Dybala interessiert sein.

Doch gerade für Xavis finanziell angeschlagenen Verein schien der kostenlose Dybala eine sinnvolle Verstärkung zu bedeuten. In der jüngeren Vergangenheit musste der FC Barcelona allerdings feststellen, dass nicht jedes Schnäppchen zum Erfolg führt.

