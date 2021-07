FC Barcelona : Überraschende Kehrtwende: Verlängert Barça mit Ronald Koeman?

Kurz nach Ende der vergangenen Saison stand auf der Kippe, ob der FC Barcelona überhaupt an Ronald Koeman festhalten wird. Offenbar ist es nun zu einem kompletten Umdenken in der Vereinsführung gekommen.

Der FC Barcelona ist offenbar bestrebt, die nächsten Jahre mit Ronald Koeman zusammenzuarbeiten. Wie die AS berichtet, sind die Blaugrana bereit, dem niederländischen Cheftrainer eine Verlängerung seines bis 2022 datierten Vertrags anzubieten.

Mit diesem Vorgehen will der Klub nach außen transportieren, vollstes Vertrauen in Koeman zu haben. Das geriet nämlich aufgrund der vergangenen Saison deutlich ins Wanken. Barça beendet die Meisterschaft lediglich auf Platz drei, schied in der Champions League bereits im Achtelfinale aus und holte mit der Copa del Rey lediglich einen Titel.

Bevor Koemans Vertrag verlängert wird, konzentriert sich allerdings alles auf Lionel Messi. Den Superstar an den Verein zu binden genießt absolute Priorität. Momentan scheitert dieses Unterfangenen noch an dem erdrückenden Schuldenberg von über einer Milliarde Euro.

Anfang Juni bestätigte Vereinspräsident Joan Laporta, mit Koeman in die neue Saison zu gehen. "Wir sehen den Trainer sehr motiviert und er hat bereits ein Jahr Erfahrung in dieser Umkleidekabine, die wir versuchen werden, wettbewerbsfähiger zu machen. Ich denke, Koeman hat sich durchgesetzt, weil er der Trainer ist, den wir wollen."