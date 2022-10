Überraschender Gast sieht Barça-Sieg in Präsidentenloge des Camp Nou

Der FC Barcelona besiegte am Donnerstagabend den FC Villarreal souverän mit 3:0 und fand nach der Clasico-Pleite in die Erfolgsspur zurück. Im Camp Nou wurde ein überraschender Zuschauer gesichtet.

Wie die Fachzeitung Sport berichtet, schaute Mauricio Pochettino (50) aus der Präsidentenloge zu, wie Robert Lewandowski und Co. den FC Villarreal mit drei Toren im Gepäck nach Hause schickten.

Barça-Star Ansu Fati: "Was ich durchgemacht habe, ist vorbei"

Derzeit wird er mit einer Anstellung in der Premier League in Verbindung gebracht. Aston Villa soll sich mit ihm beschäftigen. Der Traditionsverein aus Birmingham setzte am Donnerstag Chefcoach Steven Gerrard vor die Türe.

