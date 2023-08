Überraschendes Copa-Aus: Kommt Vitor Roque schon jetzt zu Barça?

Ein schwerer Schlag für Paranaense. Der Verein, für den auch die ehemaligen Weltklassespieler Arturo Vidal (36) und Fernandinho (38) auflaufen, hatte nach dem Ausscheiden in der Copa do Brasil stark auf das kontinentale Turnier gesetzt.

Geschäftsführer dementiert Transfer für diesen Sommer

Vor dem Spiel dementierte der Geschäftsführer des brasilianischen Vereins, Alexandre Mattos, vehement, dass Roque den Verein in den kommenden Tagen verlassen könnte.

"Es gibt kein Problem mit Barcelona, denn Vitor Roque wird mindestens bis Dezember hierbleiben. Was Barça aufgrund der getroffenen Vereinbarung zusteht, ist, dass es ab Januar die Möglichkeit gibt, den Spieler zu holen, und das wird auch gemacht", sagte der Manager.

Kurze Zeit später sieht die Situation ganz anders aus. Ohne Chance auf einen Titel besteht die einzige sportliche Herausforderung für Paranaense von nun an darin, sich über einen der Plätze, zu denen die Brasileirao berechtigt, für die Copa Libertadores 2024 zu qualifizieren.

FC Barcelona muss vorher verkaufen

Barça hat intern jedoch auch noch nicht entschieden, ob sie "Tigrinho" in diesem Sommer haben wollen, da die Transfers von Verkaufskandidaten wie Clement Lenglet (28) und Sergiño Dest (22) noch nicht abgeschlossen sind.

Ein verfrühter Transfer von Roque würde bedeuten, dass Barça einen Spielraum für das Financial Fair Play schaffen muss, der notwendig ist, um den Transferwert des Spielers (30 Millionen Euro, ohne Boni) plus die Kosten in seiner ersten Saison, die 3,5 Millionen Euro brutto betragen, zu decken.

