FC Barcelona : Antoine Griezmann schickt einen Gruß an seine Kritiker

Nach seiner ersten Saison in Diensten des FC Barcelona, die fraglos durchwachsen war, musste Antoine Griezmann viel einstecken. Die Kritik fiel ihm in manchen Teilen aber etwas zu heftig aus.

Den extrem hohen Erwartungen konnte Antoine Griezmann nach seinem Wechsel zum FC Barcelona wenn überhaupt nur in Ansätzen gerecht werden. Erst vor Kurzem kritisierte Ex-Weltfußballer Hristo Stoichkov Griezmann für seine bisherigen Darbietungen im Barça-Trikot.

Jetzt schlägt der 120-Millionen-Mann zurück! "Bei Barcelona war es schwer wegen meiner ersten Spiele und manchmal war die Kritik übertrieben", sagte Griezmann während einer Medienrunde bei der französischen Nationalmannschaft. Hinterher schob er: "In 2021 hingegen denke ich, dass es besser läuft."

Während Griezmann in seiner ersten Saison "nur" 13 direkte Torbeteiligungen zählte, kam er in seinem zweiten Jahr im Camp Nou auf einen deutlich verbesserten Wert (20). An ihm abgeperlt ist die teils unverhältnismäßige Kritik offenbar nicht, was die folgenden Äußerungen deutlich werden lassen.