Robert Lewandowski: FC Bayern akzeptiert keine Barça-Spieler, um den Preis zu drücken

Der FC Barcelona ist finanziell stark angeschlagen, was die Umsetzung des Transfers von Robert Lewandowski merklich erschwert. Dem FC Bayern ist das natürlich bewusst, die Integration von Barça-Spieler in einem möglichen Deal ist für den deutschen Rekordmeister nicht interessant.

Da Robert Lewandowski beim FC Bayern noch über einen bis 2023 datierten Vertrag verfügt, auf den die Verantwortlichen in der Vergangenheit gerne verwiesen haben, muss der interessierte FC Barcelona in jedem Fall eine Ablöse entrichten. Sollte der spektakuläre Wechsel noch in diesem Sommer vonstatten gehen.

Es darf jedoch nicht vergessen, und darauf muss auch mit Vehemenz hingewiesen werden, dass sich Barça einen solchen Blockbusterdeal angesichts der katastrophalen wirtschaftlichen Finanzsituation de facto gar nicht leisten kann. Die Forderung der Münchner, die angeblich bei 40 Millionen Euro liegt, versuchen die Azulgrana daher zu drücken.