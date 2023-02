Abwehr-Umbau bei Barça: Muss Christensen Platz für Evan N'Dicka machen?

Der FC Barcelona stellt in der Spielzeit 2022/23 bisher die mit Abstand beste Defensivabteilung der Primera Division. Dennoch denken die Katalanen angeblich über eine neue Besetzung der Viererkette zur neuen Saison nach.

Der Däne, der erst im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Chelsea ins Camp Nou wechselte, hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Startelf festgespielt. Er bildet mit Ronald Araujo die Innenverteidigung der Katalanen, die erst sieben Gegentore kassiert haben.

Wie das Onlineportal The Athletic behauptet, denken die Verantwortlichen über eine Trennung von Andreas Christensen nach. Der vermeintliche Plan: Der Innenverteidiger soll gegen eine möglichst hohe Ablösesumme verkauft werden.

Das eingesparte Christensen-Salär – angeblich kassiert der Ex-Gladbacher sechs Millionen Euro pro Jahr – würde ebenso wie die zu erwartenden Ablösesumme für Entlastung sorgen. Als Ersatz könnte indes Evan N'Dicka kommen.

Der französische Abwehrakteur von Eintracht Frankfurt soll sich nach Informationen von Sport1 grundsätzlich mit Barça auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Noch stehe aber die endgültige Entscheidung der Blaugrana aus.

Evan N'Dicka hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der besten Abwehrakteure der Bundesliga entwickelt. Sein Vertrag bei den Hessen läuft nach fünf Jahren am Saisonende aus. Interesse an dem Innenverteidiger zeigen neben Barça zahlreiche weitere Top-Klubs, eine Vertragsverlängerung bei der SGE scheint wenig wahrscheinlich.

