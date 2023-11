Unerfüllter Barça-Traum: Marco Verratti wollte zu Messi und Iniesta

Nach insgesamt elf Jahren bei PSG ist Verratti in diesem Sommer für 45 Millionen Euro zu Al-Arabi gewechselt. In seiner neuen sportlichen Heimat wurde er kürzlich gefragt, für welches andere Team er in seiner Karriere gern noch gespielt hätte. Die prompte Antwort: Für den FC Barcelona.

"Sie waren eine Mannschaft, deren Spielstil mir sehr gut gefallen hat", erklärte Verratti dem katarischen Fernsehsender Alkass TV Sports. Im Interview outete er sich außerdem als Fan von Andres Iniesta (39), den er als "besten Mittelfeldspieler aller Zeiten" bezeichnete. Nichtsdestotrotz sei für ihn aber Lionel Messi (36) "der beste Spieler in der Geschichte des Fußballs".

PSG verhinderte einst Marco Verrattis Barça-Wechsel

Berichten zufolge bat Verratti seine Vorgesetzten in Paris im Jahr 2017 tatsächlich darum, zum FC Barcelona wechseln zu dürfen. PSG hatte Barça kurz zuvor erst mit einem 0:4 in der Champions League deklassiert, weshalb der Italiener auf der Liste der Katalanen stand.

PSG war im Sommer 2017 allerdings offenbar darauf aus, Barça zu schwächen. Der Verein verpflichtete aus diesem Grund Neymar (31) für die Rekord-Ablöse von 222 Millionen Euro. Im Gegenzug schoben die Pariser dem Verratti-Wechsel einen Riegel vor.

FC Bayern zeigte 2023 Interesse

Neben Barça versuchte auch der FC Bayern, eine Zusammenarbeit mit dem italienischen Nationalspieler einzugehen. Laut Onze Mondial baggerte der deutsche Rekordmeister im Transfersommer 2023 vergeblich an Verratti – ebenso wie der FC Chelsea.

