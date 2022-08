Primera Division Unfassbare Summe: Barça schuldet Gerard Pique 52 Millionen

Der FC Barcelona befindet sich auf einer sündhaft teuren Shoppingtour, was vielerorts die Kritiker auf den Plan treten lässt. Jetzt gibt es neues Futter für die, die sich in den letzten Monaten auf Barça eingeschossen haben.

Robert Lewandowski, Jules Kounde, Raphinha, Franck Kessie und Andreas Christensen haben dem FC Barcelona über 150 Millionen Euro gekostet. Weitere Transfers sind in Planung. Weil der einst so stolze katalanische Klub aber einen Schuldenberg von über 1,3 Milliarden vor sich herschiebt, reiben sich viele an den Transferaktivitäten.

Das Kritische daran: Barça kann aufgrund der hohen Verschuldung sowie dem überschrittenen Gehaltsetat noch nicht mal alle Neuzugänge für den Spielbetrieb registrieren. Wasser auf die Mühlen der vielen Kritiker, die sich nun erneut verwundert die Augen reiben dürften.