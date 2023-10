UngezÃ¼geltes Lob fÃ¼r BarÃ§a-Star: "Er wird der Beste der Welt"

De Jong erinnert sich außerdem daran, wie Araujo in einem Clasico Vinicius Junior ausschaltete. "Er wurde von Xavi bei Barça gegen Real Madrid absichtlich als Rechtsverteidiger eingesetzt, um Vinicius Jr. zu stoppen. Er hatte Vinicius in der Tasche, nicht wahr", so de Jong.

"Damals war er gerade 20 Jahre alt. Uruguayer, schnell, stark, auch gut am Ball. Jetzt ist er 24 und wird in absehbarer Zeit der beste Verteidiger der Welt sein", huldigt de Jong Araujo im Gespräch mit der niederländischen Tageszeitung AD.

Ronald Araujo bei Barça mittlerweile Führungsspieler

Der Niederländer spielte in der Saison 2021/22 auf Leihbasis für Barça, erzielte dort sieben Tore in 29 Spielen. Mit Araujo stand er in diesem Jahr 18-mal in einem Pflichtspiel gemeinsam auf dem Platz.

Araujo hat sich in den letzten Jahren stetig gesteigert und ist bei den Blaugrana inzwischen eine der Führungspersönlichkeiten. Entsprechend wohl fühlt sich der 24-Jährige in Barcelona. Vor einigen Wochen legte er sogar einen Treueschwur ab. De Jong spielt seit 2022 wieder für die PSV Eindhoven.

Verwendete Quellen

AD