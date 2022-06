FC Barcelona Frenkie de Jong: United oder Barça? Van der Vaart gibt eindeutigen Ratschlag

De Jong war vor drei Jahren vom Ajax Amsterdam zum FC Barcelona gewechselt. Die hohen Vorschusslorbeeren konnte er bisher noch nicht restlos bestätigen. In der niederländischen Nationalmannschaft bekommt der 25-Jährige bessere Kritiken.

Laut Rafael van der Vaart hängen die Unterschiede in den Leistungen auch von de Jongs Mannschaftskollegen ab. "Hier ist er der einzige Mittelfeldspieler mit diesen Qualitäten. Er zieht sein Ding durch. Bei Barça gibt es Pedri.. Gavi.. Busquets.. und so weiter. Dort fängt er wieder an, sich anzupassen", so van der Vaart.