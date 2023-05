Unklare Vertragssituation: Ronald Araujo legt Barça-Schwur ab

"Ich stehe hier bei Barça bis Juni 2026 unter Vertrag, aber es besteht auch die Möglichkeit, den Vertrag zu verlängern. Ich bin sehr glücklich hier", sagt Araujo im Gespräch mit dem uruguayischen Radiosender Sport 890. Der 24-Jährige ist mit einem Aspekt aber dann doch nicht so wirklich einverstanden.

Dieser bürokratische Akt ist inzwischen von LaLiga allerdings für ungültig erklärt worden. Heißt: Araujo spielt momentan unter seinem alten Vertrag, der gemäß Statuten in wenigen Wochen seine Gültigkeit verliert. In Sorge muss Barça deshalb aber nicht sein.

Der Abwehrstar formuliert es zwar nicht direkt, aber wer zwischen den Zeilen lesen kann, dem wird schnell klar, dass Araujo nicht so sehr davon begeistert ist, dass ihn Trainer Xavi Hernandez ab und an auf der Rechtsverteidiger-Position aufbietet.

"Wenn der Trainer mich bittet, dort zu spielen, werde ich das tun und mein Bestes geben, aber die Position, auf der ich mich am wohlsten fühle, ist die Innenverteidiger-Position", merkt Araujo an. "Ich bin ein Verteidiger und jeder weiß, dass ich mich dort am wohlsten fühle."

