FC Barcelona : Verhandlungen laufen: Juan Miranda könnte Barça dauerhaft verlassen

Mateu Alemany, Sportdirektor des FC Barcelona, und sein Gegenüber Lopez Catalan sollen sich am Mittwoch getroffen haben, um über eine dauerhafte Übersiedlung des 21-Jährigen nach Andalusien zu verhandeln.

Miranda stammt aus der Jugendabteilung von Betis, wechselte vor sieben Jahren in die berühmte Jugendakademie La Masia. Bei den Katalanen konnte sich der Youngster bisher aber nicht für eine Karriere im Profiteam empfehlen, nun stehen die Zeichen auf Trennung.

Miranda war in der Spielzeit 2019/2020 in die Bundesliga an den FC Schalke 04 verliehen worden, in der folgenden Saison heuerte er auf Leihbasis bei seinem Kindheitsverein Betis Sevilla an.