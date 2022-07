Primera Division Verlängerung abgelehnt: Barça bei Inigo Martinez mit guten Karten

Sollte der FC Barcelona in der Personalie Inigo Martinez ernst machen, stehen die Chancen auf eine Zusammenarbeit offenbar ziemlich gut.

Die Blaugrana sollen unmittelbar davor stehen, den Transfer von Jules Kounde abzuwickeln. Trainer Xavi Hernandez soll allerdings im Sinn haben, neben Kounde auch noch Martinez ins Camp Nou zu holen. Dieser verfügt über die Erfahrung von 341 Spielen in LaLiga.

Bilbao-Trainer Ernesto Valverde hatte die Gerüchte über einen Martinez-Wechsel zu Barça relativiert: "Ich denke, das ist etwas Klassisches, was in jedem Sommer passiert, dass einige Klubs interessiert sind oder dass es Gerüchte gibt, dass sie interessiert sind. Wir sind ruhig. Von dem, was herauskommt, isolieren wir uns immer ein wenig und das war's."