Verlässt Robert Lewandowski Barça vorzeitig? Klausel macht es möglich

Der Wechsel von Robert Lewandowski im Sommer 2022 vom FC Bayern zum FC Barcelona sorgte sowohl in Deutschland als auch in Spanien für viel Wirbel. Während man sich bei Barça auf den zu dem Zeitpunkt vielleicht besten Stürmer der Welt freute, trauerte man ihm in München noch bis diesen Sommer nach.

So endet der Vertrag von Lewa bereits 2025

Bei einem Spieler seiner Klasse ist es logisch, dass Lewandowski Top-Verdiener bei den Katalanen ist. In seinem ersten Jahr kassierte Lewy 20 Millionen Euro, in der aktuellen Saison sind es 26 Millionen Euro. In der nächsten Spielzeit wird das Gehalt mit 32 Millionen Euro brutto dann seinen Höhepunkt erreichen, ehe es danach wieder auf 26 Millionen Euro fällt.

Für einen so finanziell angeschlagenen Klub eine beachtliche Summe, die es zu stemmen gilt. Bis 2026 hat Lewandowski unterschrieben, plus Option auf eine weitere Saison. Allerdings könnte auch schon 2025 Schluss sein. Denn sollte der 35-Jährige in der nächsten Saison weniger als 55 Prozent der Spiele machen, dann endet der Vertrag vorzeitig. Gezählt werden dabei nur Partien, bei denen der Pole mindestens 45 Minuten auf dem Rasen steht.

Robert Lewandowski bejubelt ein Tor für den FC Barcelona - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Obwohl der Pole in seiner Premieren-Saison in 46 Spielen 41 Torbeteiligungen sammelte, hakt es in der laufenden Spielzeit das ein ums andere Mal. In 16 Spielen stehen zwölf Scorer zu Buche – ebenfalls eine starke Quote – und dennoch soll man der AS zufolge nicht vollends mit den Leistungen des 35-Jährigen zufrieden sein.

Vitor Roque als Schattenmann von Lewandowski?

Demnach ist die Rede von "fehlender Connection" und einer "Isolation" im Barça-Spiel. Durch die Klausel hat man sich eine Art Hintertür offengelassen, falls er in der nächsten Saison nicht mehr die gewünschte Leistung liefert. Zudem steht die Ankunft von Mittelstürmer-Megatalent Vitor Roque (18) an, von dem man bei Barça sehr viel hält.

Verwendete Quellen

AS