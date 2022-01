FC Barcelona : Verlässt Samuel Umtiti Barça doch noch?

Samuel Umtiti (28) könnte den FC Barcelona trotz Vertragsverlängerung bis Ende Januar verlassen. Laut Telefoot möchte der Innenverteidiger in diesem Winter zu einem Klub in einer großen Liga ausgeliehen werden, um im Anschluss gestärkt nach Barcelona zurückzukehren.

Wechselwunsch hin oder her, die Sache hat einen großen Haken: Bisher hat sich kein Klub in Barcelona ernsthaft nach Umtiti erkundigt, was schon in den vergangenen Monaten als problematisch erachtet worden war.