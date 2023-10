Lazarett lichtet sich: 5 Barça-Stars vor Clasico wieder im Mannschaftstraining

Am Abschlusstraining vor dem Liga-Kracher gegen Real Madrid waren mit Robert Lewandowski (35), Pedri (20), Frenkie de Jong (26), Jules Kounde (24) und Raphinha (26) gleich fünf zuletzt verletzte Spieler des FC Barcelona wieder mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Für wen es schlussendlich tatsächlich schon für einen Platz im Kader am morgigen Samstag reicht, wird sich in den nächsten Stunden zeigen.