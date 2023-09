Verletzungsrisiko zu hoch: Barça verbietet Stars ihre Lieblingssportart

Laut einem Bericht der Sport darf keiner der Akteure mehr Padel-Tennis spielen. In Zukunft sei das Ausüben dieser Sportart verboten. Padel ist ein Schläger-Sport, der als Doppel gespielt wird. Er kann sowohl draußen als auch drin ausgeübt werden.

Barça holte am Dienstag nur ein 2:2 auf Mallorca - Foto: Ringo Chiu / Shutterstock.com

Barça: Einige Spieler sollen sogar die Padel World Tour verfolgen

In ihrer Freizeit sollen viele Stars dem neuen Schläger-Trend frönen, der aufgrund der jüngsten Blessuren nun aber erst mal nicht mehr gestattet ist. Viele Spieler sollen sogar die Padel World Tour verfolgen, so dass es ein schwerer Schlag gewesen sein soll, als Barça das Verbot auferlegte.

Nach fünf Meisterschaftssiegen in Folge erlitt Barça mit dem 2:2-Unentschieden auf Mallorca am Dienstag einen herben Rückschlag. An diesem Freitag (21 Uhr) geht es mit dem Heimspiel gegen den FC Sevilla um Sergio Ramos weiter.

